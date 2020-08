Perturbations sur le rail à Bruxelles: des jets de pierres à l'origine

Un train reliant Eupen à Ostende a été la cible de jets de pierre lundi après-midi entre Haren et Schaerbeek, a indiqué Infrabel à l'Agence Belga. L'incident qui s'est produit à l'entrée de Bruxelles a des répercussions sur la circulation ferroviaire qui enregistre déjà une vingtaine de minutes de retard. "Il était 14h55 quand un train reliant Eupen à Ostende a été la cible de jets de pierre entre Haren et Schaerbeek, à l'entrée de Bruxelles", explique Arnaud Reymann, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire. Le pare-brise de la locomotive a volé en éclats sous l'impact et le conducteur est en état de choc, poursuit Infrabel. Le train se trouve actuellement à l'arrêt et rejoindra la Gare du Nord lorsque la police aura procédé aux constatations d'usage. L'incident entraîne des retards et des détournements.





