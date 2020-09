 La princesse Éléonore a fait sa rentrée dans sa nouvelle école (photos et vidéo)

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accompagné la princesse Éléonore pour son premier jour d'école au collège néerlandophone Heilig Hart, à Wezembeek-Oppem, ce mardi 1er septembre.

La plus jeune enfant du couple royal a dû changer d'école car son ancien établissement est trop éloigné de son domicile. La princesse a terminé son cycle à l'école primaire Sint-Jan-Berchmans à Bruxelles mais ne remplit pas les critères géographiques de l'établissement pour intégrer la première secondaire. Plus aucun membre de la famille royale n'y est inscrit non plus.