Julio et Waldramina battent le record du plus long mariage: ils se sont dit oui… en 1941 (vidéo)

Le Guiness Book des records vient de confirmer que le couple marié depuis le plus longtemps vit à Quito, en Equateur. Julio et Waldramina ont 79 ans de mariage.

Julio Mora et Waldramina Quinteors de Mora se sont mariés en 1941. Le livre des records vient de leur attribuer le record du plus long mariage. Julio a 110 ans et Waldramina a 104. Il y aurait des mariages plus longs dans le monde, mais jamais de personnes aussi âgées. En effet, à eux deux, Julio et Waldramina ont 215 ans.

Tous deux sont en bonne santé. Ils ont 5 enfants, 8 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants.

Une de leurs filles a confié qu'en ce moment, le couple était plus abattu à cause de la pandémie de coronavirus qui les empêche de faire de grandes réunions de famille. Elle raconte que son père aime regarder la télévision et boire du lait. Sa maman, elle, aime les desserts et lire le journal chaque matin.