Lagardère: Amber et Vivendi vont saisir le tribunal de commerce

Le fonds Amber et le géant des médias Vivendi ont annoncé mardi leur intention de saisir le tribunal de commerce de Paris suite au refus du conseil de surveillance du groupe Lagardère, dont ils sont les principaux actionnaires de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

"Le Conseil de Surveillance et la Gérance de Lagardère ayant refusé les propositions respectives d'Amber Capital et de Vivendi, ces derniers vont saisir le Tribunal de Commerce de Paris d'une demande de convocation d'Assemblée Générale", ont fait valoir Amber et Vivendi dans un communiqué commun.

Le tribunal de commerce peut désigner un mandataire s'il estime que les résolutions proposées par les deux partenaires sont conformes à l'intérêt général de la société.

Lundi soir, le conseil de surveillance de Lagardère a rejeté les demandes qu'Amber et Vivendi lui avait adressées dernièrement, en indiquant toutefois, dans un communiqué, être prêt à "ouvrir un dialogue actionnarial constructif et apaisé".

Lagardère a notamment décidé d'examiner l'entrée au conseil de surveillance de la candidate proposée par Vivendi, Virginie Banet, et a indiqué qu'il se "rapprochera d'Amber pour ouvrir un dialogue de même nature".

Opposant de longue date du patron-héritier Arnaud Lagardère, le fonds activiste Amber s'est allié en août à Vivendi pour réclamer une assemblée générale d'ici fin octobre et le remplacement de quatre membres du conseil de surveillance (1 pour Vivendi, 3 pour Amber).

Amber et Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, détiennent au total près de 44% du capital de Lagardère et un peu plus de 30% des droits de vote.

Deux membres du conseil de surveillance ont démissionné ces dernières semaines: la directrice générale des activités françaises de la maison de ventes Christie's, Aline Sylla-Walbaum, qui avait fait part de réserves sur le renouvellement anticipé du mandat de gérant d'Arnaud Lagardère pour 4 ans, et Yves Guillemot, PDG de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft.