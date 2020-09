Un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux avec un risque d'averses locales

(Belga) Quelques averses localisées pourraient encore avoir lieu sur les reliefs de l'est du pays (sur la province de Luxembourg et l'est de la province de Liège), selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Dans le reste de la Belgique, le temps restera généralement sec, sous un ciel partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux. Les températures seront proches des normales de saison avec des maxima de 14 à 18 degrés en Ardenne et de 18 à 20 degrés ailleurs.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le ciel sera à nouveau partagé entre larges éclaircies et champs nuageux pouvant éventuellement laisser échapper quelques gouttes sur le sud-est du pays et, en tout début de journée, à la côte. Les maxima se situeront entre 16 et 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 19 et 21 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible de direction variable ou de secteur nord à nord-ouest. Jeudi, la nébulosité sera abondante avec par endroits quelques faibles pluies. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 17 à 23 degrés. Le vent de sud-ouest deviendra modéré et, à la côte, généralement assez fort. Le ciel sera très nuageux vendredi avec par moments de la pluie. En soirée, les précipitations pourront s'intensifier et s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le temps restera toutefois assez doux avec des maxima de 19 à 24 degrés, sous un vent généralement modéré d'ouest faiblissant en fin de journée