Voici la date d'inscription pour recevoir la nouvelle indemnisation wallonne Covid-19 de 3500 euros

La plateforme pour introduire une demande d’indemnisation complémentaire de 3.500 euros à cause du coronavirus sera en ligne le 9 septembre prochain.

À qui s'adresse les 3500 euros

Les 3500 euros s'adressent aux indépendants et petites entreprises qui ont déjà bénéficié des 5000 euros et qui sont toujours à l'arrêt, ce qui représente 15.000 petites entreprises et indépendants. Il s'agit par exemple des discothèques, traiteurs, forains, agences de voyages et organisateurs de salon.

La Wallonie a déjà accordé deux aides. Une indemnité forfaitaire de 5000 euros pour les activités à l'arrêt complet (61.000 entreprises en ont bénéficié) et une aide de 2500 euros pour les activités fortement diminuées (35.000 dossiers approuvés jusqu'à présent et encore 2510 dossiers à traiter).