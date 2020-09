L'ordinateur fait son grand retour avec le coronavirus: comment expliquer cette augmentation de 70% ?

Même si l'école reprend à 100%, beaucoup de parents veulent prévoir le coup, si jamais les cours à domicile devaient reprendre partiellement. Ils veulent acheter un ordinateur de plus pour la maison. Ces derniers mois, les ventes d'ordinateurs sont en hausse. Et pour que toutes les familles puissent s'équiper, certains CPAS interviennent

"C’était déjà en discussion avant le covid. Après le covid, c’est vrai qu’il y a des habitudes de télétravail qui sont restées et qui vont rester à l’école aussi. Moi je suis enseignante et c’est vrai qu’on va garder des habitudes de télétravail avec des plateformes qui restent actives même avec la reprise scolaire", nous a expliqué Mouna dans les allées d'un magasin spécialisé.

L’équipement de base de la famille évolue : le pc portable ou fixe des parents, les téléphones, éventuellement une tablette. Aujourd’hui s’y ajoute un petit PC portable. "Ca va être l’ordinateur des enfants, très clairement, il est acheté dans ce but-là. Et il est configuré dans ce but-là", explique Jean-Yves Pranger, responsable des magasins informatiques Big Tower.

Configuré pour l’école: c’est l’effet covid. +8% de vente de PC dits familiaux (moins de 500 euros) chez ce vendeur: "C’est nouveau parce que précédemment, on était plus dans des PC qui avaient une orientation jeu, qui étaient plus orientés vers du multimédia. Ici on travaille vraiment avec des PC relativement simples. Mais vraiment dédiés. C’est la grosse différence que l’on a depuis le covid", poursuit-il.

+70% chez MediaMarkt !

Dans une grande chaîne comme Mediamarkt, les chiffres sont fous: +70% de ventes informatiques au mois d’aout 2020 (par rapport à aout 2019). Ce n’est pas que l’effet soldes… "Et il faut encore équiper l’ensemble avec une imprimante, les cartouches d’encore, le papier, la mallette pour transporter l’ordinateur. Ca devient quand même cher pour une famille, qui dépense quand même en moyenne 625 € pour équiper leurs enfants", selon Janick De Saedeleer, porte-parole.

Une rentrée à 625€ … Un sacré budget. Que les familles ne peuvent pas toujours assumer. Des aides publiques existent. Le CPAS de Charleroi, par exemple, a reçu plus de demandes avec la crise, émanant de familles ou directement d’étudiants. Il s'agit alors d'une participation financière sur base d’une facture ou d’un devis, mais un état de besoin est à démontrer, tout comme des difficultés financières.