Le pouvoir d'influence des virologues et épidémiologues diminué? Un économiste critique envers les mesures Covid rejoint l'équipe d'experts

Le Comité d'évaluation fédéral (Celeval) est renforcé avec l'arrivée du professeur Lieven Annemans de l'université de Gand, qui s'était auparavant montré critique sur la gestion de la crise du coronavirus, rapportent plusieurs journaux mercredi. Pour rappel, le Celeval a un rôle très important puisqu'il collecte les avis de différents groupes de spécialistes pour ensuite remettre au gouvernement fédéral des recommandations sur les mesures à prendre. La plupart des mesures annoncées par les CNS (Conseil National de Sécurité) sont prises sur base des avis du Celeval. C'est notamment le Celeval qui attribue les codes couleur aux pays pour les retours de vacances.

Le professeur Lieven Annemans est l'un des signataires d'une lettre signée il y a quelques jours par de nombreux scientifiques et acteurs de la société belge qui critiquent la gestion de la crise Covid-19 et certaines mesures jugées inadéquates. "La crise est actuellement gérée par quelques experts dont les critères de sélection restent jusqu’ici inconnus et incompris. Leurs éventuels conflits d’intérêts ne sont pas déclarés. Trop de décisions ont été basées sur des données scientifiquement infondées et dont les conséquences directes et indirectes ont été sous-évaluées", peut-on lire au début de cette lettre publiée notamment par Le Soir.

Tom Auwers, qui dirige le SPF(Service Public Fédéral) Santé publique, reste le président du Celeval. En plus de M. Annemans, la professeure de psychologie clinique à l'ULB Ariane Bazan et Vinciane Morel, représentante du secteur de l'évènementiel en Belgique, rejoignent aussi l'équipe.

Les virologues et épidémiologues continuent à jouer un rôle essentiel, avec Erika Vlieghe (présidente du groupe des experts, le GEES), Frédérique Jacobs et Marius Gilbert dans le groupe de travail.

En outre, Pedro Facon, le directeur général des Soins de santé au sein du SPF Santé publique, participera aux réunions du Celeval, de même que Karine Moykens, présidente du comité interfédéral Testing et Tracing.