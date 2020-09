Namur se dote d'un nouveau parking de délestage à un endroit stratégique: la sortie Bouge de la E411

Du changement en matière de mobilité à Namur : le centre-ville est passé en zone partagée. Piétons et cyclistes ont la priorité et la vitesse des véhicules est limitée à 20km/h, et à 30km/h dans certaines rues de Salzinnes. Le parking des Casernes n'est plus accessible, en revanche, un nouveau P+R a été aménagé à Bouge, chaussée de Louvain, derrière les bâtiments de la CSC. 716 places disponibles et ce parking est à proximité de la E411.

Le principe est d'y garer sa voiture et de prendre ensuite un bus pour rejoindre le centre-ville en 7 minutes. L'offre est d'ailleurs renforcée et des panneaux numériques informent en temps réel les automobilistes de l'heure d'arrive du prochain bus.

Si vous disposez d'un abonnement TEC, le stationnement est gratuit. Dans le cas contraire, le tarif à la journée est de 3 euros 50.

L'objectif est d'inciter les automobilistes à ne plus rentrer dans le centre-ville avec leur voiture. Durant le mois de septembre, l'accès sera libre. Le placement des barrières et du système de billettique sont prévus début octobre.