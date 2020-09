Woluwé-Saint-Lambert: les rhétos accueillent les premières secondaires pour les "rassurer" (vidéo)

Ce mercredi, la rentrée a sonné cette fois pour les élèves de l'enseignement secondaire. A partir de 12 ans, le port au masque est obligatoire. A l'école Don Bosco à Woluwé-Saint-Lambert, ce sont les rhéto qui expliquent les règles aux plus jeunes.



A l'école Don Bosco à Woluwé-Saint-Lambert, les plus grands se sont levés tôt pour accueillir les petits nouveaux. Il n'est pas évident de se lancer dans le grand bain du secondaire avec en prime le port du masque obligatoire.



"Désinfection des mains, distanciation sociale et on les accueille avec une petite collation et un petit jus", a expliqué un élève de rétho.



"L'objectif, c'est effectivement de les rassurer, de dire il y a un contexte difficile, mais l'école est un lieu sécurisé. Les mesures sont en place et on vous attend pour recommencer les apprentissages de façon positive, de façon posée", a expliqué Laurent Plétinckx, directeur du collège Don Bosco.



200 jeunes plein d'entrain qui oublient parfois les règles de distanciation. "On a l' habitude de les accueillir en mai et comme on n'a pas pu avec le corona on s'est dit qu'ici à la rentrée, on devait mettre le paquet", a détaillé Maxime Albrecht, éducateur.



"Les réthos étaient super gentils. Ils nous ont bien expliqué par où c'était et tout ça. Et les titulaires ont l'air super gentils", a confié une élève.