Elia, Sabrina et Marie-Cécile, considérées comme des héroïnes de la lutte contre le Covid-19, ont été reçues par le Roi (vidéo)

Comme on vous l'annonçait mardi, le Roi a donc mis à l'honneur cet après-midi, des héros du coronavirus. Des médecins, des victimes ou des anonymes qui ont sauvé des vies pendant la crise ou qui ont clairement contribué à améliorer celle des autres.

Un des exemples "extraordinaires", comme l'a décrit le Roi Philippe, c'est celui d'Elia. A 18 ans, elle fait partie des premiers belges contaminés par le Covid. Le 18 mars dernier, elle tombe malade. Le virus a rapidement atteint son coeur. "Comme j'étais dans les premiers cas, c'était encore plus complexe car il fallait avoir du recul sur le virus, qu'il n'y avait pas. Grâce au docteur Joachim, je suis là et tout va bien", confie-t-elle.

C'était une surprise, je n'étais pas du tout au courant

Elia et le docteur Joachim sont les héros nommés par Sylvie, une maman fière de sa fille qui a surmonté trois semaines de coma et une amputation du pied. Une maman reconnaissante aussi des efforts du corps médical.

"C'était une surprise, je n'étais pas du tout au courant. C'est la maman d'Elia qui nous a fait cette surprise. J'y avais pas tout à fait cru au départ. C'est agréable et ça m'a fait plaisir de voir le Roi dire qu'elle était un modèle. Je suis contente qu'on lui ait dit", a déclaré Sabrina Joachim, héroïne dans la lutte contre le coronavirus.

"Dans cette société où on parle toujours de soi, cela donne l'occasion que quelqu'un parle de quelqu'un d'autre", a dit le Roi Philippe.

Cet après-midi, le Roi mettait à l'honneur 7 héros du coronavirus. Parmi eux, Marie-Cécile Corbisier. Cette directrice d'une maison de repos et son personnel ont décidé de se confiner avec leurs résidents au début de l'épidémie. "On était entre 8 et 12 par semaine à travailler. On a été très vite conscients qu'au-delà de l'aspect sanitaire et de les protéger de la maladie, il fallait aussi les protéger de l'isolement et du manque de leur famille, du manque de contact, et que le défi serait encore plus important là", explique-t-elle.

Ils s'appellent Tracy, George, Sam Heyerick, Kaddar Youssef, Sabrina et Marie-Cécile. En sauvant des vies et en allégeant le poids du confinement, ils sont devenus des exemples, des héros, dont les témoignages ont impressionné le Roi Philippe.