Coronavirus: l'Allemagne retire Anvers de sa liste des zones à risque

L'Allemagne ne considère plus la province d'Anvers comme une zone à risque pour le coronavirus et l'a retirée de sa liste des zones à risque mercredi soir. Bruxelles reste, par contre, sur la liste de l'Institut Robert Koch.



Anvers avait été déclarée zone à risque début août, à la suite d'une forte augmentation du nombre d'infections au coronavirus dans la province. Un avertissement aux voyageurs avait également été émis à l'époque et a aussi été retiré mercredi. Toute personne se rendant en Allemagne et ayant séjourné dans une zone à risque au cours des 14 jours précédents doit être observer une quarantaine, à moins qu'elle ne soit en mesure de présenter un test négatif. En début de semaine, les Affaires étrangères avaient demandé à l'Allemagne et aux Pays-Bas de revoir la mesure de quarantaine obligatoire pour la province d'Anvers.