Négociations fédérales: "Il ne s'agit pas de Vivaldi, il s'agit d'Avanti" pour le CD&V

Le CD&V est disposé à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes en vue de former un nouveau gouvernement fédéral, a laissé entendre mercredi soir le président des chrétiens-démocrates flamands Joachim Coens durant l'émission Terzake de la VRT. Le parti ne dit toutefois pas encore 'oui' à une coalition Vivaldi.



"Il ne s'agit pas de Vivaldi, il s'agit d'Avanti", a déclaré Joachim Coens. "Ce pays doit aller de l'avant! Les gens veulent des solutions. (...) Nous voulons un projet où nous pouvons réaliser nos priorités fondamentales. Le CD&V fait la synthèse entre le social, l'économique, l'éthique et le durable."

Le fait d'avoir une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone à la Chambre ne constitue plus une condition pour entrer dans un gouvernement fédéral, estime Joachim Coens. Le président du CD&V a indiqué que la priorité allait au "contenu", rappelant au passage son opposition à la loi IVG telle qu'envisagée actuellement. Le chargé de mission royale, l'Open Vld Egbert Lachaert, est attendu vendredi au Palais pour un nouveau rapport au Roi. Il a clairement fait savoir qu'il testait en priorité la formule de coalition dite "Vivaldi", rassemblant les libéraux, les socialistes, les écologistes et le CD&V. L'actuel gouvernement minoritaire, dirigé par la MR Sophie Wilmès, est censé redemander la confiance de la Chambre d'ici le 17 septembre. La Première ministre a déjà annoncé qu'elle présenterait sa démission si celle-ci n'était pas renouvelée.