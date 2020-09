Des milliers de Belges lésés car l'Espagne passe en zone rouge dès vendredi: "Cela a été la douche froide"

Toute l'Espagne sera en zone rouge dès ce vendredi 16 heures selon les Affaires étrangères qui suivent l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus et émettent des avis de voyages de circonstances. Seule, l'île de Ténérife n'est pas concernée par cette mesure. Si vous rentrez d'Espagne avant ce vendredi 16 heures, vous ne devrez pas vous mettre en quarantaine ni être testé au coronavirus. Passé ce délai, ça sera obligatoire.

Près de 6.600 Belges se trouvent en ce moment en Espagne, avec le tour opérateur TUI. 17.000 départs étaient prévus dans les 20 prochains jours.

Vous êtes nombreux dans le cas à déclencher le bouton orange pour nous faire part de votre déception. Les témoignages de vacanciers malheureux se multiplient. Christopher et sa compagne devaient partir dimanche en Espagne pour assister à un mariage qui devait avoir lieu en mai dernier. "On est à 2 jours du départ et c'est assez problématique pour nous. On ne sait pas si on va partir ou pas. Si on peut. On se pose beaucoup de questions."

Lionel, lui devait se rendre mardi prochain à Torremolinos. Depuis hier soir, il voit rouge. "C'est rarement agréable quand on reçoit des nouvelles comme celles-là mais on n'a pas trop le choix que d'accepter. On va essayer de trouver ailleurs ou sinon on reportera. J'ai vu qu'on pouvait encore aller à Tenerife. On va voir si on peut modifier notre destination. Sinon, il n'y aura plus grand chose." Morgante avait réservé un voyage pour sa soeur dans la région d'Alicante: "Très surprise, surtout que la région dans laquelle on devait y aller n'était pas à risque. Quand je lui ai annoncé, elle était en train de dîner avec sa belle-famille. Cela a été la douche froide."