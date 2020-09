Coronavirus - BILAN MONDIAL: les hôpitaux d'Argentine au bord de la saturation, Neymar positif après des vacances à Ibiza

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 857.824 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi mercredi à 11H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 25,8 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 185.669 décès. Suivent le Brésil (123.780 morts), l'Inde (66.333), le Mexique (65.241) et le Royaume-Uni (41.504).

Les unités de soins intensifs sont au bord de l'asphyxie en Argentine, ont alerté mercredi les professionnels de la santé de ce pays où plus de 9.000 personnes y ont succombé. "Le principal problème est la pénurie de personnel de soins intensifs qui, contrairement aux lits et aux respirateurs, ne peut pas se multiplier. Nous, spécialistes des soins intensifs sommes à la limite de nos forces, amincis par la maladie, épuisés par le travail continu et intense de devoir traiter de plus en plus de patients", a écrit la Société argentine de thérapie intensive (SATI) dans une lettre. "Nous demandons seulement à la société de réfléchir et de respecter trois mesures simples mais importantes. (...) Nous vous prions de ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire. Le personnel de santé est effondré, les soignants s'effondrent, le système de santé est au bord de l'effondrement (...) Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls", ajoute l'organisation.

Des représentants de la SATI ont été reçus par le président Alberto Fernandez dans sa résidence officielle après la publication de ce texte. "La seule possibilité d'éviter une catastrophe est de réduire la contagion et il n'y a pas d'autre outil que l'isolement. L'ouverture (d'activités) est une invitation au chaos", a lancé l'un d'eux, Arnaldo Dubin, au sortir de cette entrevue. Selon le ministère de la Santé, l'occupation des lits de soins intensifs atteint les 61,1% dans tout le pays, et jusqu'à 68,8% dans la région de Buenos Aires, où vit un tiers de la population nationale et qui concentre la plupart des foyers de contaminations. M. Dubin a dit douter de ce chiffre et a estimé à 90% ce taux d'occupation pour la capitale et sa périphérie.

Neymar, Di Maria et Paredes infectés

Di Maria, Paredes et surtout Neymar: trois joueurs du Paris SG ont été testés positifs au coronavirus après des vacances polémiques à Ibiza, qui compliquent sérieusement le retour à la compétition du récent finaliste de la Ligue des champions. Ils vont devoir décaler à vendredi leur reprise de l'entraînement, initialement prévue jeudi pour les joueurs non appelés avec leur équipe nationale (Mbappé, Kimpembe, Kehrer, Draxler). D'abord parce que la quarantaine de 14 jours théoriquement imposée aux joueurs positifs par le protocole de la Ligue de football professionnel (LFP) actuellement en vigueur risque de priver l'entraîneur Thomas Tuchel de trois cadres pour le déplacement à Lens, le 10 septembre. Et parce qu'elle met en évidence les limites du protocole sanitaire du club, qui n'a pu empêcher la contagion de trois de ses joueurs partis en vacances à Ibiza, l'île espagnole prisée des stars du foot et connue pour sa vie nocturne et ses établissements de luxe.

Outre Neymar, Di Maria et Paredes, beaucoup de joueurs parisiens dont Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas et Ander Herrera, ont été vus sur les réseaux sociaux passant du bon temps sur l'île, sans forcément respecter les gestes barrières permettant de limiter la propagation du virus. Dans une story Instagram, l'épouse de Marquinhos annonçait d'ailleurs mercredi que le défenseur avait lui aussi été placé en quarantaine, dans l'attente des résultats des tests. Selon le protocole actuel de la LFP, à partir de quatre cas décelés sur huit jours glissants au sein de l'effectif ou de l'encadrement, la tenue d'entraînements collectifs n'est plus possible et il faut passer à des entraînements par petits groupes, avec 10 personnes maximum sur le terrain. La Commission nationale "Covid", mise en place par la Ligue, peut aussi décider de reporter des rencontres du club touché. Celle-ci "a été informée des trois cas, mais elle n'a pas été saisie", a indiqué à l'AFP Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue.

Préparatifs pour un éventuel vaccin aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont demandé aux Etats de préparer la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus d'ici début novembre, soit avant l'élection présidentielle. Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) "demandent urgemment" que les Etats fassent le nécessaire afin que les centres de distribution d'un futur vaccin puissent être "complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020". Si plusieurs vaccins sont actuellement en phase d'essais cliniques, il n'est pas certain que l'un d'entre eux sera effectivement efficace et sûr, mais les autorités préparent d'ores et déjà une distribution éventuelle afin de gagner un temps précieux.

Coup d'envoi de la Mostra de Venise

"J'ai des craintes, des peurs, mais il faut être courageux aujourd'hui !" a exhorté l'actrice australienne Cate Blanchett, présidente du jury de la 77e Mostra de Venise, qui a appelé l'industrie du cinéma à faire son aggiornamento sur la place du streaming et des salles de cinéma. Signe de l'importance de l'événement pour la planète cinéma, les directeurs des plus grands festivals européens ont mis de côté leurs rivalités pour afficher leur solidarité, lors d'une conférence de presse commune.

> LIRE L'ARTICLE

Protections et restrictions

Au Royaume-Uni, des restrictions aux contacts sociaux ont été réinstaurées mercredi à Glasgow et dans l'ouest de l'Ecosse, et prolongées dans deux localités de la région de Manchester pour lutter contre une résurgence du virus. Les Européens ont convenu mercredi de la nécessité de coordonner les restrictions de circulation dans l'UE, prises en ordre dispersé pour lutter contre la pandémie, mais les discussions sont complexes sur les moyens d'y parvenir.

La Chine et le Pérou rouvrent certaines liaisons aériennes

La Chine a annoncé mercredi une reprise progressive des vols internationaux vers Pékin à compter du 3 septembre dans un contexte de nette amélioration sanitaire, après une réduction drastique des liaisons aériennes avec l'étranger en début d'année pour cause d'épidémie.

Le Pérou va reprendre des vols internationaux avec un nombre limité de pays à partir du 1er octobre, après plus de six mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement mercredi.

Berlusconi et "The Rock" testés positifs

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, qui aura 84 ans à la fin du mois, a été testé positif deux fois mais il continue de travailler depuis sa résidence des environs de Milan (nord), "où il passera la période d'isolement prévue", ont annoncé les médias italiens citant des sources de son parti, Forza Italia.

L'acteur hollywoodien Dwayne "The Rock" Johnson a annoncé mercredi que sa famille et lui avaient été testés positifs au coronavirus, mais a tenu à rassurer sur leur état de santé et a exhorté ses fans à porter un masque pour se protéger.