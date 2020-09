Une vingtaine de personnes évacuées suite à un important incendie à Eupen

Un incendie s'est déclaré entre 3h et 4h dans une habitation de la rue Gospert à Eupen. En raison de l'ampleur du sinistre, une vingtaine de personnes ont été évacuées, a indiqué la bourgmestre d'Eupen, Claudia Niessen. L'incendie est désormais sous-contrôle, mais six logements sont rendus inhabitables.

Jeudi, entre 3h et 4h du matin, un incendie s'est déclaré dans la toiture et la sous-toiture d'un logement situé rue Gospert, dans le centre d'Eupen. En raison de la configuration des lieux et de la proximité d'une série d'autres habitations, les autorités locales ont procédé à l'évacuation d'une vingtaine de personnes afin d'assurer la sécurité de la population tout en permettant aux pompiers d'Eupen de lutter contre l'incendie qui s'est communiqué à d'autres habitations.

Plus de peur que de mal mais d’importants dégâts matériels

Six logements sont désormais inhabitables. Deux ont été touchés par les flammes et les quatre autres en raison des dégâts des eaux. L'origine de l'incendie est, à l'heure actuelle, indéterminée. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime. Les personnes évacuées ont été prises en charge par des amis ou la famille. Certaines ont trouvé refuge dans une auberge de jeunesse proche. Les personnes évacuées dont les habitations ne sont pas sinistrées pourront rapidement rentrer chez elles, a indiqué Mme Niessen.

Les opérations étaient toujours en cours en début de matinée. La route a été fermée par la zone Vesdre-Gueule, qui demande à la population d'éviter les déplacements dans ce quartier.