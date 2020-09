Le Télévie s'invite chez NOUS: voici tous les détails de cette édition inédite

La 32e édition du Télévie au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, se terminera le 19 septembre prochain, lors de la traditionnelle soirée de clôture, bouleversée par le Covid-19. "Le Télévie s'invite chez nous" se tiendra exceptionnellement dans les bâtiments de RTL, sans public.



Si en 2020, le mot coronavirus a été sur toutes les lèvres, le Covid-19 n'a toutefois pas le monopole du "fléau sanitaire", selon les termes de Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium. Le cancer continue de faire des ravages et la recherche n'a pas été arrêtée par le coronavirus, a souligné Véronique Halloin, secrétaire générale du FNRS. "Plus que jamais, le combat contre le cancer continue et il doit continuer."

Si 20% des événements prévus cette année au profit du Télévie n'ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire, il n'a jamais été question d'annuler l'opération, a insisté Philippe Jaumain, coordinateur général du Télévie chez RTL. "On peut se passer pendant un an de l'Euro, on peut se passer pendant un an des Jeux Olympiques mais pas du Télévie. Il y a trop de souffrances en jeu."

Pandémie oblige, le visage du Télévie sera quelque peu modifié. La soirée de clôture, reportée au 19 septembre, se tiendra exceptionnellement dans les bâtiments de RTL, sans public. En outre, les plus de 400 comités du Télévie ne pourront se rendre sur place pour remettre le chèque de leur récolte annuelle, ce seront cette fois les animateurs qui partiront à leur rencontre.

Le coup d'envoi sera donné le 18 septembre, lors du journal télévisé de 19h00 de RTL. A partir de ce moment, la programmation télévisée et radiophonique de RTL sera consacrée au Télévie, avec par exemple la diffusion le vendredi à 19h45 d'"Un sommet pour la vie", retraçant le périple de patients en rémission partis faire un trek sur l'île de la Réunion, avec Emilie Dupuis.

L'habituelle vente aux enchères des disques d'or se tiendra également sur les ondes de Bel RTL.

La 32e édition du Télévie est par ailleurs parrainée par l'acteur et chanteur espagnol Agustin Galiana, qui s'attèlera à "ramener le soleil sur le plateau et à donner un peu de bonne humeur et de joie de vivre" aux malades et à leurs proches. L'an dernier, la campagne avait permis de récolter 13,1 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.