Agustin Galiana, parrain du Télévie: "La rencontre avec Johanna a marqué ma vie" (vidéo)

La 32e édition du Télévie est parrainée par l'acteur et chanteur espagnol Agustin Galiana. L'artiste compte "ramener un peu sa bonne humeur" aux malades et à leurs proches. "J'ai la chance d'être cette année le parrain du Télévie. Je suis fier et ému de faire partie de cette aventure", a confié l'Espagnol ce jeudi dans le RTLINFO Bienvenue.



"Ce qui me lie au Télévie, ce sont d'abord tous les gens proches de moi qui ont été atteints de cancer, qui ont été sauvés ou qui sont partis. La rencontre avec Johanna il y a trois ans a marqué ma vie et ça a encore plus marqué ma sensibilité pour cette lutte contre le cancer", a ajouté l'acteur. Johanna, 19 ans, est décédée en 2018 après 15 ans de lutte contre un neuroblastome. Elle était la seule personne au monde à avoir survécu à autant de récidives.

"Une année spéciale"



"Et cette année a été une année un peu spéciale où on a pu voir l'importance des médecins, des aide-soignants, des chercheurs, de comment le travail qu'ils font est important. Le Covid nous a mis face à l'importance qu'ils ont dans notre vie", a précisé le chanteur.



"Faire exploser les chiffres"

Dans son rôle de parrain, Agustin Galiana veut apporter sa personnalité. "J'ai envie de ramener le soleil de l'Espagne, de ramener un peu ma bonne humeur, la joie de vivre, d'accompagner les malades, d'accompagner cette belle opération pour avoir la plus grande quantité de dons possibles de toute la société belge et française. Je vais essayer de ramener la France dans ce Télévie et de ramener tous les gens qui me suivent en les sensibilisant pour qu'ils fassent des dons aussi. On va essayer de faire exploser les chiffres cette année", a conclu l'homme motivé.

L'an dernier, la campagne avait permis de récolter 13,1 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.