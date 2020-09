L'Espagne en zone rouge: Jean-Philippe Ducart répond à toutes VOS questions concernant les voyages

Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats était sur le plateau du RTL INFO 13h pour évoquer l'Espagne en zone rouge dès vendredi.

Il y a 2 cas de figure dans les questions reçues via le bouton Alertez-nous: d'abord si on a réservé un voyage en Espagne via un tour opérateur. Dans ce cas-là, il y a déjà plus de chance que l'agence trouve une solution de remplacement ?

"Beaucoup de chance, oui. On a un intermédiaire, on a un interlocuteur. Donc, on va pouvoir demander d'une part un remboursement ou bien une alternative, c'est-à-dire reporter le voyage, négocier aussi autre chose. Mais vous devez mettre votre accord sur cette alternative. En tout cas, dans ce cas de figure-là, c'est relativement simple. Les tours opérateurs, les agences, prennent les devants : soit rapatriement soit annulation pure et simple. Donc là, c'est assez assez confortable pour les consommateurs".

Mais si on avait réservé un vol seul par exemple, que fait-on ? Est-ce qu'on a droit à un remboursement ? Puis qu'on sait que, officiellement, les frontières ne sont pas fermées et les vols ne sont pas annulés non plus.

"Exactement, et c'est là que les problèmes commencent. En fait, lorsque vous avez réservé individuellement, pris un ticket d'avion, réservé un hôtel sur place ou une maison, là, il n'y a pas de règle. Donc, c'est la force majeure : le code Rouge, c'est un avis négatif de voyage, donc vous ne pouvez pas y aller. Vous subissez la force majeure mais vous devez négocier avec les intermédiaires, les prestataires. Par exemple, pour les compagnies aériennes, tant que le vol n'est pas annulé, vous risquez de perdre la valeur de votre de votre ticket. Là, on peut peut-être envisager un le fameux bon de valeur mais tant que le vol est pas annulé, faites attention parce que si vous annulez vous-même, vous perdez tout."

On a reçu via notre bouton Alertez-nous une question de cette dame qui nous dit avoir réservé une villa à Gérone : "J'ai payé un acompte je ne vais évidemment pas pouvoir y aller mais l'agent me demande de payer le solde. Est-ce qu'il est dans son droit ?"

"Alors là, je fais une petite parenthèse : on sait bien de prendre des mesures sanitaires mais aucune mesure d'accompagnement donc les consommateurs sont laissés à eux-mêmes et c'est typiquement le cas où le consommateur est laissé à lui-même. Il y a énormément de consommateurs qui sont en ce cas-là et pour lesquels on exige par exemple le paiement du solde. Là, à nouveau, force majeure, négociations il faut essayer de trouver un arrangement avec le prestataire. Par exemple, reporter une partie du montant ou la totalité pour une réserve l'année prochaine. Mais on est seul et donc et là, nous demandons aujourd'hui aux autorités de prévoir un certain nombre de de mesures d'accompagnement qui peuvent aller par exemple d'une attestation officielle, qui atteste de la force majeure et donc de l'avis négatif délivré par les autorités belges, jusqu'à un accompagnement, une médiation, sir le cas le nécessite."

Dernière question : Fabienne doit aller signer fin septembre chez un notaire pour l'achat d'un appartement en Espagne. Peut-elle s'y rendre ? Est-ce considéré comme un voyage essentiel ?

"La réponse est oui puisque c'est répertorié dans la liste des motifs essentiels de voyage, sauf si on peut faire les actes notariés, les actes authentiques, à distance. Ce qui est de plus en plus possible".

Précisons que Test-Achats a mis en place une hot line pour toutes ces cas de figure compliquées liées à la zone rouge en Espagne : 0800 29 510.