Les vols continuent à la commune de Nivelles: des dizaines de milliers d'euros perdus rien qu'en 2020

Depuis quelques temps, le service travaux de la ville de Nivelles est la cible de voleurs. En 2018, ils étaient partis avec une camionnette remplie d’outils. À l'époque, tout avait été retrouvés mais les dégâts occasionnés au véhicule avaient couté 6.500€ en frais de réparation.

En 2020, c'est plus grave. Au mois de mai: des voleurs se sont introduit dans le dépôt communal par l'arrière du bâtiment pour emporter un véhicule, une mini pelle, une remorque et de l'outillage pour un préjudice de 44.000€ (matériel et frais de réparations, l'accès du site ayant été fracturé).

Et en août, rebelote: cette fois c'est le bâtiment administratif qui est visé. 13.600 € de pertes (visiblement les voleurs ont été dérangés par l'arrivée de la police). Depuis, le site a été sécurisé.

Une enquête est en cours, mais les malfrats n'ont pas encore été identifiés.

Pour la ville, ce sont des frais qu'il va falloir récupérer auprès des assurances. Sans oublier que ce matériel dérobé retarde l'exécution de certains chantiers.