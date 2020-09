Un voleur se fait passer pour un employé des pompes funèbres pour arnaquer une dame qui a perdu son fils: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi à 5 ans de prison un homme poursuivi pour avoir volé et arnaqué des personnes âgées entre septembre 2019 et mars 2020, à Andenne et Namur. L'individu s'est notamment fait passer pour un employé des pompes funèbres afin d'arnaquer une dame qui venait de perdre son fils.

"Il arrivait à entrer chez elles, à les amadouer puis à se faire remettre de l'argent ou à les voler", soulignait le parquet de Namur lors de l'audience du 13 août, insistant sur l'âge - entre 80 et 92 ans - des victimes. Pour arriver à ses fins, le quadragénaire s'est composé différents rôles: un éboueur qui récoltait les étrennes, un collecteur de fonds pour la Saint-Nicolas ou encore un membre du conseil communal d'Andenne. Des sommes jusqu'à 758 euros ont été ainsi dérobées. Motivé par l'addiction Près d'une dizaine de victimes se sont manifestées. Le prévenu était également poursuivi pour d'autres faits de vols, simples et avec effraction. Lors d'un rendez-vous à l'hôpital, il avait notamment dérobé le GSM et le sac d'une patiente dans une chambre. La justice lui reprochait aussi plusieurs tentatives d'arnaque. Le prévenu "s'est notamment fait passer pour un employé des pompes funèbres auprès d'une mère qui venait de perdre son fils et lui a présenté une facture", exposait le parquet de Namur. L'homme, en aveux, expliquait ces faits par son addiction à l'alcool et à la cocaïne. Dans son jugement, condamnant le prévenu, par ailleurs en état de récidive légale, à 5 ans de prison ferme, le tribunal a tenu compte de la vulnérabilité des victimes, de la gravité et de la multiplicité des faits.