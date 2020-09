Joe Biden se déplace dans le Wisconsin et rencontre la famille de Jacob Blake

(Belga) Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden s'est rendu jeudi dans l'État-clé du Wisconsin, à Kenosha, où il s'est entretenu en privé avec la famille de Jacob Blake, jeune homme noir grièvement blessé par des tirs de la police. Il s'agit pour Joe Biden de son premier grand voyage de campagne depuis des mois, via lequel il veut donner un net coup d'accélérateur, à 60 jours de la présidentielle américaine. De son côté, son rival républicain, le président Donald Trump, est attendu jeudi soir pour un discours à Latrobe, dans un autre État pivot, la Pennsylvanie.

Jill Biden, épouse de Joe, a aussi participé à la rencontre avec la famille de Jacob Blake, dont l'interpellation sous les tirs de la police ont entrainé des émeutes la semaine dernière. Donald Trump avait visité la ville mardi mais sans rencontrer la famille, ni citer son nom. Le président avait aussi refusé de condamner les actes d'un jeune homme qui a tué deux personnes en tirant au fusil semi-automatique sur des manifestants protestant contre les violences policières envers les noirs. Après la rencontre avec la famille de Jacob Blake, l'ancien vice-président démocrate et son épouse Jill doivent faire une autre étape dans le Wisconsin, qui n'a pas encore été révélée. Donald Trump avait créé la surprise en 2016 en remportant de peu cet État du Midwest, où sa rivale Hillary Clinton n'avait pas fait campagne. Cette fois, tous les regards sont tournés vers cet État pivot. Bien conscients de son importance, les démocrates avaient choisi d'y organiser cet été leur convention d'investiture de Joe Biden. Mais elle a finalement été rendue entièrement virtuelle à cause de la pandémie. (Belga)