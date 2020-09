Watermael-Boitsfort: un nouveau bus écologique transporte les enfants de la commune

Comme tous les jeudis, les élèves d'une école de Watermael-Boitsfort en région bruxelloise, prennent le bus pour aller à la salle de gym. Cette fois, le nouveau bus de la commune qui les y emmène est plus écologique. "C'est bon pour la Terre !", se réjouit l'un des enfants.

Ce nouveau bus scolaire roule depuis mardi 1er septembre à Watermael-Boitsfort. Ce véhicule roule au gaz naturel compressé (CNG). Un carburant est moins polluant: il émet 77 % de particules fines en moins qu'un véhicule traditionnel, 90 % d'oxyde d'azote en moins et un peu moins de CO2. Il fait aussi près de 50 % de bruit en moins que les autres bus. "C'est surtout une contribution à diminuer la pollution locale et dans une moindre mesure, la réduction des effets de gaz", explique Benoît Thielemans, échevin des travaux de Watermael-Boitsfort.

Ce bus a coûté 210.000 euros. C'est 1 fois et demi plus cher qu'un bus traditionnel. Le bus conduit les enfants des écoles communales aux quatre coins de la commune: à la piscine, à la salle de gymnastique, au restaurant scolaire. Le second bus communal qui roule au diesel sera remplacé par un autre véhicule au CNG, lorsqu'il sera en bout de course.