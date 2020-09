Des règles assouplies dans les maisons de repos: "45 minutes pour mes 8 enfants, c'était beaucoup trop court", confie Marie-Josée

Plusieurs règles ont été assouplies dans les maisons de repos, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites aux résidents.

Une bonne nouvelle pour trois soeurs inquiètes depuis plusieurs jours à propos de la santé mentale de leur maman dans un home à Herstal. Elles avaient décidé de rencontrer la direction.

"On va aller dans mon bureau et j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer", leur a dit le directeur de l'établissement. Elles ne pensaient certainement pas que cela puisse être aussi rapide. Pourtant la circulaire publiée la semaine dernière permet bien plus d'ouverture. Elle autorise en Wallonie et à Bruxelles un allègement des conditions de visite.

"On est en train de se dire qu'on arrivait à la limite. On vient donc vers vous pour demander une ouverture", a expliqué une des trois soeurs.

"La vie normale, ce n'est pas pour tout de suite, et comme vous êtes 8, vous partager 45 minutes par semaine, ce n'est pas beaucoup", concède Marco Martiniello, le directeur de la maison de repos de Sartage.

D'une visite de moins d'une heure par semaine, on passe donc à deux personnes en chambre, autant de temps et de fois qu'on le souhaite. Sur la terrasse, c'est enfin une quasi liberté.

"Rien ne nous empêche de venir ici sur la terrasse, comme on le faisait avant à plus que deux. Là, toute la famille peut venir", indique une des soeurs, ravie.

"45 minutes, c'était beaucoup trop court. On avait à peine l'occasion ou le temps de s'asseoir et d'échanger quelques nouvelles, que c'était déjà fini", confie Marie-Josée, une résidente de la maison de repos.

Les résidents ont enfin le droit de sortir une fois par semaine. Pour tous ça va dans le bon sens. "On va faire un déconfinement très progressif, qui va faire en sorte que dans dans les semaines et les mois à venir, on va essayer de revenir à une normale, tout en gardant des mesures barrières pour éviter que ce virus ne rentre dans les résidences", conclut Marco Martiniello.

Après avoir soigné le physique, les prochaines étapes consacrent donc le psychique, tant que les chiffres restent aussi bon qu'aujourd'hui.

Les contacts physiques à nouveau possibles

La Taskforce Covid-19 a élaboré un nouveau guide pour les visites en maisons de repos. Il pourra notamment y avoir des contacts physiques entre résidents et visiteurs appartenant à la même bulle et les résidents pourront aussi sortir, à condition de respecter les mesures de protection. Ces nouvelles directives entreront en vigueur le lundi 7 septembre.

La visite pourra également se dérouler de différentes manières: en chambre, dans une zone spéciale ou en plein air, à condition que les mesures soient respectées. S'il n'y a pas contamination, une visite peut en principe toujours avoir lieu, y compris le week-end. En cas d'infection dans l'établissement, des restrictions de visite temporaires sont possibles. Les règles d'hygiène sont bien sûr toujours de rigueur. Les visiteurs doivent s'inscrire lorsqu'ils entrent, se désinfecter les mains et porter un masque. Les externes doivent également continuer à avoir accès aux établissements, surtout s'ils fournissent des soins tels qu'une pédicure ou de la kiné. "Au sein de la task force, nous sommes parvenus à rédiger une directive-cadre qui répond aux attentes de tous les représentants", estime sa présidente Karine Moykens. "Nous renvoyons également au cadre éthique qui a été élaboré précédemment et qui peut fournir des orientations pour la prise de décisions afin d'élaborer un arrangement de visite."