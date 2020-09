Affaire Maddie McCann - Le principal suspect soupçonné dans une autre affaire de moeurs

(Belga) Le principal suspect dans le meurtre de la petite Maddie McCann fait actuellement l'objet d'une autre enquête pour des abus sexuels commis sur une petite fille. Les faits ont eu lieu en 2007, quelques semaines seulement avant la disparition de Madeleine.

Le suspect de 43 ans fait également l'objet d'une autre enquête, ont annoncé vendredi les procureurs allemands. En avril 2007, Christian B. se serait livré à des attouchements sexuels sur une petite fille allemande, âgée de 10 ans, également dans la région d'Algarve au Portugal. Selon des médias, l'incident se serait produit à environ 10 kilomètres de Praia da Luz, où Madeleine, 3 ans, avait dispru le 3 mai 2007. Les procureurs n'ont pas voulu donner plus de détails sur l'enquête, qui se poursuit depuis le printemps 2019. Pédophile multirécidiviste de 43 ans, Christian B. a été condamné à plusieurs reprises notamment pour violences sexuelles sur des mineurs. Il a vécu en Algarve entre 1995 et 2007. Il est actuellement emprisonné pour trafic de drogue dans une prison de Kiel, dans le nord du pays. Madeleine avait disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, alors que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant non loin de là. Début juin, la justice allemande avait annoncé qu'elle enquêtait sur un nouveau suspect, Christian B.. Elle le soupçonne du meurtre de Madeleine MacCann. (Belga)