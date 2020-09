USA: "El Chapo" fait appel de sa condamnation à perpétuité

(Belga) Le célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquin "El Chapo" Guzman a fait appel vendredi de sa condamnation, l'an dernier, à la prison à vie aux Etats-Unis, ont annoncé ses avocats.

La requête de 245 pages a été déposée devant une cour d'appel de New York, où la procédure "pourrait durer entre deux et cinq ans", a déclaré à l'AFP l'avocate du "Chapo", Mariel Colon Miro. "Nous sommes très optimistes" d'obtenir un nouveau procès, a-t-elle affirmé. Selon elle, le premier procès doit être annulé car un des jurés a par la suite raconté dans les médias que lui et plusieurs de ses collègues avaient, pendant qu'ils siégeaient, consulté des informations sur l'affaire dans la presse et sur les réseaux sociaux, ce qui leur était interdit. L'avocate soutient également que l'isolement total auquel a été soumis "El Chapo" depuis son extradition aux Etats-Unis en janvier 2017 l'a empêché de préparer correctement sa défense. Co-fondateur du cartel de Sinaloa, "El Chapo" était considéré à l'époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde. Il a été condamné en juillet 2019 à la prison à perpétuité par un tribunal fédéral de Brooklyn pour avoir acheminé aux Etats-Unis au moins 1.200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. (Belga)