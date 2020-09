"Incident majeur" en Angleterre: plusieurs personnes poignardées à Birmingham et près de Londres

Double incident en Angleterre dans la nuit de samedi à dimanche.

Plusieurs personnes ont été poignardées dans la soirée de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville d'Angleterre, dans le centre du pays, a annoncé la police, qui a déclaré un "incident majeur", sans pouvoir dans l'immédiat préciser le nombre de blessés ni la gravité de leur état.

Dans le même temps, cinq autres personnes ont été blessées à coup de couteau samedi soir à Bexleyheath, à proximité de Londres. L'une d'elles se trouve dans un état critique. Cinq autres individus ont été interpellés, indique la police.



Dans un communiqué, la police de Birmingham indique avoir été appelée à 00H30 locales (01H30 heure belge) pour une personne poignardée dans le centre-ville, avant d'être avertie que d'autres faits similaires étaient survenus peu après. "Nous sommes toujours à l'oeuvre pour établir ce qui s'est passé, ce qui pourrait prendre du temps avant que nous soyons en position de confirmer quoi que ce soit", ajoute la police des West Middlands, soulignant qu'"à ce stade il ne serait pas approprié de spéculer sur les causes" de ces faits. Un dispositif de sécurité a été mis en place, incluant des fermetures de routes, ajoute la police, appelant la population à rester "calme mais vigilante" et d'éviter la zone.

Niveau d'alerte important

Le 20 juin dernier, trois hommes avaient été tuées au couteau dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres et l'enquête confiée à la police antiterroriste. Le suspect, Khairi Saadallah, un réfugié libyen de 25 ans, souffrant de problèmes mentaux à cause de la guerre civile en Libye selon sa famille, avait été inculpé pour trois meurtres et trois tentatives de meurtres. Six jours plus tard, un homme avait poignardé et blessé six personnes dans un hôtel hébergeant des réfugiés à Glasgow en Ecosse, mais le caractère terroriste avait été écarté.



Inchangé depuis novembre 2019, le niveau de la menace terroriste est classé "important" au Royaume-Uni, soit le troisième degré sur une échelle de cinq.