IMSA - Laurens Vanthoor (Porsche) 6e au Road Atlanta

(Belga) Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 6e et dernier de la catégorie GTLM ce samedi soir lors de la sixième manche de l'IMSA sur le Road Atlanta, en Géorgie aux États-Unis.

Comme lors des deux dernières courses, Laurens Vanthoor et son équipier néo-zélandais Earl Bamber ont été les grands battus en catégorie GTLM en IMSA, le championnat d'endurance nord-américain. Partis 4e de la course de 6h, Laurens Vanthoor et son équipier n'ont rien pu revendiquer: l'équipage a perdu 2 tours après 2h40 de course pour avoir changé les plaquettes de frein sur sa Porsche 911 RSR. Les deux pilotes ont finalement dû contenter de la 6e place à deux tours des vainqueurs. Devant, c'est la BMW M8 GTE de l'Américain Connor De Phillippi et du Canadien Bruno Spengler qui s'est imposée en GTLM. Il s'agit de la première victoire cette saison pour l'équipage. Au championnat, l'Espagnol Antonio Garcia et l'Américain Jordan Taylor mènent toujours la danse avec 191 points alors que Bamber et Vanthoor passent de la 2e à la 5e position avec 20 points de retard. La prochaine course aura lieu les 11 et 12 septembre sur le Lime Rock Park. (Belga)