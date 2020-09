Le chef du Hezbollah reçoit le chef du Hamas en visite au Liban

(Belga) Le chef du mouvement chiite du Hezbollah Hassan Nasrallah a reçu le leader du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, en déplacement au Liban pour discuter de la normalisation entre des pays arabes et Israël, a rapporté dimanche la chaîne de télévision Al-Manar.

A la tête du bureau politique du Hamas, M. Haniyeh est au Liban depuis mercredi, sa première visite dans le pays depuis près de 30 ans. Son déplacement intervient après un accord entre les Emirats arabes unis et Israël qui ont annoncé le 13 août une normalisation de leurs relations. La chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah a publié sur son site internet des photos de MM. Nasrallah et Haniyeh assis ensemble, portant des masques de protection contre le nouveau coronavirus. Les deux hommes ont passé en revue "les développements politiques et militaires en Palestine, au Liban et dans la région", évoquant "les dangers qui pèsent sur la cause palestinienne", notamment "les projets arabes de normalisation" avec Israël, indique Al-Manar. Ils ont souligné "la solidité" des liens entre le Hezbollah et le Hamas, ainsi que la "stabilité" de "l'axe de résistance", terminologie utilisée pour désigner le mouvement chiite libanais et ses alliés, l'Iran notamment, dans leur lutte contre Israël. Ni la date ni le lieu de la rencontre n'ont été donnés. M. Nasrallah vit dans un lieu secret depuis une décennie et fait très rarement des apparitions publiques. Il avait confié en 2014 qu'il changeait souvent de lieu de résidence. Grand ennemi d'Israël, des poussées de fièvre successives ont opposé le Hezbollah à l'Etat hébreu ces dernières semaines à la frontière avec le Liban. Des raids meurtriers, imputés à Israël, visent régulièrement des combattants du Hezbollah engagés dans le conflit en Syrie. M. Haniyeh était à Beyrouth pour participer jeudi à une réunion élargie des organisations palestiniennes, contre la normalisation des pays arabes avec Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays discutait en secret avec des dirigeants arabes et musulmans d'une normalisation de leurs relations. (Belga)