GT4: Double podium pour Stéphane Lémeret (Toyota) au Nürburgring

Le Belge Stéphane Lémeret (Toyota) est monté sur le podium lors des deux courses ce week-end de la troisième manche du GT4 European Series sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne.

Après une deuxième manche très compliquée à Misano, en Italie, Stéphane Lémeret et son équipier français Gaël Castelli ont retrouvé le chemin du podium en GT4 European Series. Tout d'abord en terminant 2e de la Course 1 du samedi (60 minutes) après un bon envol du Belge. L'équipage belgo-français a ensuite remonté sept positions dans la Course 2 du dimanche pour terminer à la 3e place. Lémeret/Castelli ont à chaque fois terminé 2e de leur classe Silver Cup. Du côté des autres belges, Antoine Potty (Toyota) a terminé 6e et 11e. Jean-Luc Behets et Johan Vannerum (Mercedes) ont terminé deux fois 13e alors que Wim Spinoy (Mercedes) Les courses ont été remportées par les Espagnols Lloveras/Ibanez (Mercedes) le samedi et par la Porsche de Kasperlik/Buus (All/Dan) le dimanche. La prochaine manche aura lieu à Zandvoort, aux Pays-Bas, du 25 au 27 septembre. (Belga)