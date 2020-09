Encore quelques jours d'éclaircies avant l'arrivée de la pluie mercredi

(Belga) Dimanche après­ midi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps restera sec pratiquement partout, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les éclaircies les plus généreuses se retrouveront dans le nord­-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 14° ou 15° en Ardenne et localement 20° dans le centre du pays, sous un vent faible à par endroits modéré de nord­-ouest.

Dimanche soir et en début de nuit, les éclaircies s'élargiront sur la plupart des régions. En cours de nuit, principalement au littoral et près des Pays­-Bas, le ciel s'ennuagera à nouveau avec le risque de faibles précipitations. Ailleurs, on note la possibilité de formation d'un banc de brouillard. Les minima seront compris entre seulement 1° ou ° dans certaines vallées des Hautes Fagnes et 12° dans le nord du pays ou à la Côte. Lundi matin, le soleil sera encore bien présent sur une bonne moitié sud du pays. Ensuite, des champs nuageux éventuellement accompagnés de quelques gouttes de pluie gagneront progressivement la plupart des régions depuis le nord­ ouest. A l'inverse, le littoral profitera rapidement de larges éclaircies avant l'arrivée de nombreux nuages élevés. En fin de journée, le ciel deviendra partout plus clément avec principalement des voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 16° en Hautes Fagnes et localement 22° en Flandre. Mardi, le temps sera à nouveau un peu plus doux et encore généralement sec avec des passages nuageux tandis que la journée de mercredi signera l'arrivée d'une zone de pluie par le nord. (Belga)