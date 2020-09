Formation fédérale: Bouchez va-t-il freiner la nomination de Magnette comme Premier Ministre?

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, était l'un des invités de l'émission dominical de RTL-TVI: "C'est pas tous les jours dimanche." Vendredi, les présidents de l'Open Vld et du sp.a, Egbert Lachaert et Conner Rousseau, ont été désignés préformateurs par le roi. C'est à eux, désormais, de rédiger une note dans laquelle tous les partis pourront se retrouver. Sept partis poursuivront donc les négociations dans la semaine qui arrive: les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) sonderont le MR, l'Open Vld, le PS, le sp.a, Groen, Ecolo et le CD&V pour préparer la formation d'un gouvernement fédéral.

Mais il se dit que Georges-Louis Bouchez ( MR) ne veut pas de Paul Magentte (PS) comme Premier ministre et c'est à cause de cela que le président du PS n'a pas été nommé préformateur par le roi cette semaine. Réponse de l'intéressé sur le plateau qui évoque trois paramètres: "Il faut avoir une vue d'ensemble sur le casting. Il faut respecter tous les équilibres. On est ici dans un gouvernement avec des parlementaires majoritairement de gauche. Si en plus d'avoir un gouvernement qui penche un peu vers la gauche, même assez, on a un chef d'équipe qui est de gauche… Il faut quand même un moment donné des garanties aux libéraux pour pouvoir faire entendre leur politique."

Il a des arguments et une certaine légitimité

"Deuxième élément, dans n'importe quel pays du monde le fait de reconduire Wilmès ne serait même pas une question. Quand on voit les sondages d'opinions, elle est largement en tête du côté francophone. Elle a le double d'opinion favorable de son premier poursuivant. Ce serait bien que de temps en temps on suive ce que veut la population", a poursuivi le président du MR.

Enfin, Georges-Louis Bouchez se dit surpris de la "candidature" de Paul Magnette. "En 2018, Paul Magnette avait dit aux Carolos qu'il resterait à Charleroi. En 2019, il est tête de liste aux élections européennes pour ne pas siéger au Parlement européen. Et là, ça fait moins de 10 mois qu'il est président du PS. Je n'ai pas à juger évidemment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il souhaite quitter ce poste aussi rapidement. Il a le droit d'être candidat. Il a des arguments et une certaine légitimité."