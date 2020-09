Chaîne humaine à Budapest pour soutenir l'indépendance des universités

(Belga) Des milliers de personnes ont participé dimanche à Budapest à une chaîne humaine pour défendre l'autonomie des universités hongroises.

Cette manifestation fait suite à un appel des représentants étudiants de l'université du théâtre et du cinéma, après que le gouvernement de Viktor Orban eut pris contrôle de leur université. Le conseil d'administration de l'institution a en effet été remplacé la semaine passée par un conseil d'avis composé par des proches d'Orban et du gouvernement. Ce conseil est présidé par Attila Vidnyanszky, intendant du théâtre national hongrois et homme de confiance d'Orban. L'homme est connu pour être un partisan d'une culture hongroise chrétienne et nationaliste. (Belga)