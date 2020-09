La Ville de Bruxelles va rendre hommage à Annie Cordy tous les jours cette semaine: voici ce qui est prévu

La Ville de Bruxelles rendra un hommage à la chanteuse et actrice Annie Cordy sur la grand-place tous les soirs de la semaine prochaine, à compter de lundi et jusqu'à son enterrement samedi, a indiqué le Cabinet du bourgmestre Philippe Close dimanche soir. Une photo sera projetée sur l'hôtel de Ville et quelques-uns de ses grands titres seront diffusés en sa mémoire.

Il n'y a pas eu d'appel lancé pour un unique rassemblement étant donné les règles sanitaires limitatives actuelles. La famille d'Annie Cordy a marqué son accord pour cet hommage.

Un registre de condoléances

La Ville de Bruxelles ouvrira dans la matinée de lundi, au sein de l'hôtel de Ville, un registre de condoléances. Il restera à disposition des Bruxellois au moins une semaine durant, aux heures d'ouverture de l'hôtel de Ville. De nombreuses personnes ont d'initiative déposé des gerbes de fleurs devant la fresque de la chanteuse à Laeken durant le week-end.

Annie Cordy avait été faite citoyenne d'honneur de la Ville de Bruxelles en 2004. Un parc et une fresque qui portent son nom de scène ont été inaugurés en 2018 près de la maison où elle a grandi à Laeken.

Léonie Cooreman, de son vrai nom, est née le 16 juin 1928 à Laeken et est décédée vendredi en fin de journée à Vallauris, en France, à la suite d'un malaise. Elle avait 92 ans. Ses obsèques sont prévues samedi prochain à Cannes.