Prévisions météo: à quoi va ressembler notre semaine?

Aujourd'hui, le temps restera pratiquement sec et la journée débutera sous le soleil. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront au fil des heures et une ondée ne sera pas exclue dans le nord du pays. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Au littoral, il sera généralement modéré et, au sud du sillon Sambre et Meuse, il restera faible de direction variable.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec mais la nébulosité augmentera progressivement par l'ouest. Dans le sud-est du pays, les larges éclaircies persisteront jusqu'à l'aube. Les minima seront généralement compris entre 5 ou 6 degrés dans le sud-est du pays et 15 degrés à la mer. En haute Belgique, le mercure descendra localement vers 1 degré. Le vent de sud-ouest sera d'abord généralement faible, puis modéré. En Ardenne, le vent restera faible sans direction précise. Mardi, le ciel deviendra généralement très nuageux mais le temps restera pratiquement sec. Dans le nord-ouest du pays, on n'exclut toutefois pas la possibilité d'avoir quelques gouttes. Le sud-est du pays devrait conserver davantage d'éclaircies. Les maxima varieront de 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 22 degrés en Gaume. Le vent sera le plus souvent modéré de sud-ouest. Mercredi, un front affaibli traînera sur le nord du pays. Dans ces régions, la nébulosité sera assez abondante avec parfois quelques petites pluies. La tendance aux éclaircies sera un peu plus marquée sur le sud du pays. Les maxima seront proches de 21 degrés le centre du pays mais les températures pourront atteindre 23 ou 24 degrés en Gaume. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Jeudi, des courants maritimes un peu plus frais descendront le long du versant est de la zone de haute pression située sur les îles Britanniques. Le temps restera sec mais les passages nuageux seront assez nombreux. Léger rafraîchissement avec des maxima de 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18 ou 19 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible de secteur nord. Vendredi, le vent virera au secteur sud, ce qui ramènera de l'air plus doux et plus sec. Le temps deviendra ensoleillé avec quelques champs nuageux par moments. Les températures remonteront jusqu'à 22 ou 23 degrés dans de nombreuses régions. Samedi, un front froid affaibli traversera le pays depuis le nord-ouest. Il faudra temporairement s'attendre à une nébulosité plus abondante avec un risque d'une averse. Les maxima seront proches de 20 degrés en de nombreux endroits. En Lorraine belge, on pourrait toutefois atteindre 24 degrés. Le vent modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest virera au nord-ouest après le passage du front froid. Dimanche, le temps devrait être calme, sec et ensoleillé avec des maxima de 21 ou 22 degrés.