Coronavirus: Casablanca verrouillée, toutes les écoles fermées pour la rentrée

Les autorités marocaines ont décidé de fermer toutes les écoles de Casablanca lundi, jour de la rentrée et verrouillé la capitale économique avec contrôle des déplacements et couvre-feu nocturne face à la propagation de la pandémie.



Ces mesures de restrictions, annoncées par voie de communiqué dimanche peu avant minuit, vont s'appliquer pendant deux semaines, avec "une évaluation minutieuse et continue" de la situation épidémiologique dans cette métropole de 3,3 millions d'habitants.



"Nous risquons d'être submergés par le virus. Dès lors, des mesures drastiques s'imposent, sinon la situation risque d'être incontrôlable dans les jours à venir", a indiqué le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, cité par l'agence officielle MAP.

Soumise à une série de restrictions



La situation épidémiologique au Maroc a été marquée par une tendance haussière ces dernières semaines, avec un record de contamination dimanche et 2.234 nouveaux cas officiellement déclarés, dont 42% à Casablanca, selon la même source. Les autorités imputent cette flambée à l'indiscipline d'une population peu respectueuse des gestes barrières.



Comme Marrakech, Casablanca avait déjà été soumise il y a environ trois semaines à une série de restrictions - fermeture des plages, horaires restreints des commerces, surveillance des entrées et des sorties.



Alors que plusieurs épidémiologistes s'inquiétaient de la capacité de la santé publique à répondre à la crise sanitaire et des risques supplémentaires induits par la rentrée scolaire, il a finalement été décidé de fermer lundi tous les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités) de Casablanca.

Un appel au civisme par le roi Mohammed VI

Les autorités ont aussi fermé "l'ensemble des issues" de la mégapole à partir de midi (GMT+1), en soumettant entrées et sorties à une "autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales".



Depuis le recensement du premier cas début mars, un total de 72.394 cas de contamination, dont 1.361 décès, ont été officiellement détectés dans ce pays de 35 millions d'habitants. L'état d'urgence sanitaire reste en vigueur jusqu'au 10 septembre, le port du masque obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.



Le roi Mohammed VI avait appelé en août à plus de civisme en avertissant qu'à défaut "le nombre de contaminations et de décès ira crescendo" et que dès lors "les hôpitaux ne seraient plus en mesure de faire face à la pandémie".