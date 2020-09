Les musées bruxellois font leur "Come Back" lors d'un long week-end d'évènements culturels

(Belga) Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre, artistes et organisations culturelles s'invitent dans 40 musées bruxellois "pour éclipser la morosité de 2020 et proposer un programme" culturel varié à l'occasion de l'évènement intitulé "Come Back", a annoncé l'ASBL Brussels Museums lundi.

Au travers de collaborations entre musées et partenaires artistiques et évènementiels externes, "Come Back" propose un programme multidisciplinaire dans chaque musée participant et un ensemble d'activités extramuros. Les participants pourront y assister sur réservation, via le site comeback.brussels, et dans le respect des mesures de sécurité, précisent les organisateurs. Lors d'une septantaine d'activités différentes, en petit comité uniquement, les spectateurs pourront assister et profiter à des concerts, performances, rencontres d'artistes, animations pour enfants, visites guidées inédites, balades extérieures, et bien sûr, expositions. Ainsi, au BELvue, Beguided proposera, par exemple, une visite guidée chantée décrivant la Belgique à travers les chansons belges qui ont façonné son histoire, de la Brabançonne à Sandra Kim. Des visites guidées sont également prévues. Comme par exemple, des visites guidées décoloniales avec le Collectif Mémoire Coloniale: un retour sur l'histoire coloniale de Bruxelles et de la Belgique. (Belga)