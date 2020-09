Alternance de nuages et d'éclaircies

(Belga) Le temps sera très nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse, ce mardi. Ailleurs, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Quelques perles de pluie tomberont sur le nord-ouest du territoire. Les maxima s'échelonneront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Gaume, sous un vent faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, les nuages seront bien présents. Il fera assez doux avec des minima compris entre 12 et 17 degrés. Mercredi, la nébulosité sera assez abondante, quelques faibles pluies ou bruines arroseront le pays par intermittence. Les maxima varieront entre 18 degrés sur les reliefs et 23 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)