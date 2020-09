Une course-poursuite cette nuit entre Fléron et Liège: elle s'est terminée par un accident

"Accident il y a un petit peu plus qu’une heure sur la grande route de Fléron (Liège) au niveau du cimetière de Robermont suite à une course poursuite entre la police et une voiture rouge", nous a signalé hier soir une personne via le bouton orange Alertez-nous. La police a effectivement pris en chasse un véhicule de Fléron jusqu’à Liège. La course-poursuite s'est terminée par un accident dans la rue de Herve où quatre véhicules ont été emboutis. Le conducteur, seul occupant de la voiture, a été grièvement blessé.