COVIDMAP: Romain a créé une carte interactive très pratique des zones couleur fixées par les Affaires étrangères

Un jeune informaticien a transformé la liste des pays et leur code couleur lié à la situation épidémique du site internet des Affaires étrangères pour les voyageurs belges en une carte interactive et actualisée presqu'en temps réel.

Un jeune informaticien, originaire de Soumagne en province de Liège, a développé une carte détaillée et interactive des zones européennes Covid-19. Romain Gerardy, 33 ans, a créé Covidmap.be en répertoriant les données du site officiel du ministère des Affaires étrangères belges. "Je cherchais une destination de vacances autorisée par le gouvernement, et je me suis naturellement rendu sur le site officiel" commence Romain. "Mais une fois sur le site, j'ai été confronté à une tonnes d'informations brutes à analyser et il m'était impossible d'avoir une vue claire et rapide sur les destinations qui étaient autorisées ou pas. Après quelques recherches, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun site qui proposait quelque chose de plus graphique. Tout simplement une carte. Ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai eu l'idée de créer ce site que je considère comme l'interface graphique du site officiel. Une carte d'Europe, avec les trois couleurs, rouge, orange et vert".

La carte interactive de Romain donne une vue directe sur les différents pays européens avec plusieurs d'entre eux (France, Italie, Espagne, Allemagne), considérés comme les plus touristiques, subdivisés en départements et autres régions. Puisqu'il s'agit d'une vraie carte routière, on se rend compte directement de l'endroit où l'on se trouve. "J'ai dû réaliser tout un travail pour récupérer les différentes régions des destinations les plus courantes. Quelque chose que j'ai dû intégrer dans la carte. Ne pas se contenter d'une couleur pour un pays, ça n'a aucun sens. Vraiment détailler, comme le site du SPF, mais d'une manière beaucoup plus graphique. En parallèle, j'ai mis au point un robot qui détecte toutes les dix minutes les mises à jours du site officiel. Le robot m'envoie toutes les modifications du site officiel. Je suis averti quasi en temps réel".

Pour réaliser son projet, Romain n'a pas contacté le ministère et aucun contact n'a eu lieu en sens inverse non plus jusqu'à présent. Cela pourrait peut-être changer si d'aventure le site remporte son petit succès.

> VOIR COVIDMAP.BE