La France s'apprête à réduire la durée de sa quatorzaine: voici pourquoi

Le Conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis "favorable" pour raccourcir à sept jours la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts, contre quatorze actuellement, a déclaré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.



"Le Conseil scientifique est favorable à ce qu'on puisse (...) réduire la période de mise à l'abri dans un certain nombre de situations et passer de 14 à sept jours", a-t-il déclaré sur la radio France Inter. La décision sera prise formellement "vendredi en cours d'un conseil de défense", ce qui "va nous donner un peu de temps pour solliciter d'autres experts pour la mise en place" de cette mesure, a ajouté le ministre.

"On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours ou qui suivent les symptômes ou qui suivent la positivité d'un test. Et ensuite cette contagiosité diminue de façon très importante, et au-delà d'une semaine, elle demeure mais elle est très faible", a-t-il argumenté.

Un grand nombre de Français ne respecte pas la quatorzaine

Cette période d'isolement raccourcie favorisera "une meilleure adhésion" car aujourd'hui "on constate qu'un grand nombre de Français ne respecte pas la quatorzaine", a poursuivi Olivier Véran, assurant que cette décision n'était pas motivée par "des raisons de priorisation économique".

Le virus continue à circuler de façon active en France, où 68 départements sur 101 sont classés en situation de vulnérabilité modérée ou élevée. Plus de 4.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés les dernières 24 heures, un chiffre en retrait par rapport aux trois jours précédents, où les nouveaux cas s'étaient élevés entre 7.000 et 9.000. L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 30.000 morts en France.