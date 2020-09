Les activités scouts redémarrent dans des conditions strictes: "Une des grosses différences qui s'annonce, c'est le port du masque"

Les réunions des mouvements de jeunesse vont pouvoir reprendre en code jaune. Les bulles sont limitées à 50 participants au maximum. Le masque est obligatoire pour les activités d'intérieur pour les plus de 12 ans. Et les excursions sont limitées.

À Jambes, Charles et Arnaud préparent déjà la rentrée de leur 80 affiliés. Au menu cette année, des activités quelque peu modifiées.



"Nous allons devoir mettre en place des solutions logistiques. Par exemple, nos activités principales se font en bateau ou en kayak. Nous allons devoir adapter un petit peu le nombre de personnes qu'on peut mettre dans chaque embarcation. Pour les enfants, les louveteaux en dessous de 12 ans, je sais qu'ils ne doivent pas spécialement respecter. Mais nous allons être vigilants, sachant qu'il y a les animateurs qui sont avec eux", raconte-t-ils.



Des animateurs qui devront veiller à respecter un code jaune. Chaque groupe est limité à 50 personnes maximum. Le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires. Quant aux activités en dehors du camp, elles seront autorisées à certaines conditions.



"Une des grosses différences qui s'annonce, c'est le port du masque. Alors évidemment c'est très différent. Puisque cet été dans les camps, il n'y avait pas de port de masques demandé à l'intérieur des bulles. Ici il y en aura a manifestement pour les plus de douze ans. Néanmoins ça reste plus cohérent avec ce que les jeunes vivront dans les écoles. Donc ça c'est un petit confort pour nous", explique une responsable.



"Certains mouvements reprennent déjà le week-end prochain. Les responsables rassurent les parents. La sécurité des enfants sera assurée, poursuit-il. Quand on voit le bilan de cet été, avec très très peu de cas, les animateurs ont extrêmement bien géré. Moi j'ai toute confiance sur le fait que ça se passera extrêmement bien cette année et que les choses sont prises en main comme il est demandé".



Les codes couleurs pourraient en revanche encore évoluer en fonction de l'avancée de l'épidémie. En orange, les groupes se réduisent à 20 personnes maximum en cas de passage en code rouge. Seuls les moins de douze ans seront les bienvenus au camp.