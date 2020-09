Annemie Schaus a été élue rectrice de l'ULB

(Belga) Sur les 4 candidats qui briguaient le poste de recteur de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) à la suite d'Yvon Englert, c'est Annemie Schaus qui a remporté ce mardi l'élection avec 42% des voix, selon plusieurs médias. L'information a été confirmée à bonne source à Belga, mais pas encore par l'université qui se doit d'attendre la proclamation de la commission électorale. Celle-ci est entrée en réunion à 18h00. C'est la seconde femme à ce poste après l'élection en 1990 de l'économiste Françoise Thys-Clément.

Annemie Schaus est professeure de droit, ancienne doyenne de sa faculté de 2007 à 2011 et vice-rectrice de 2011 à 2016. Elle est également avocate, spécialisée dans les droits fondamentaux et les libertés publiques. Elle a devancé d'une dizaine de points Pascal Delwit, professeur de sciences politiques et directeur du Centre d'étude de la vie politique (Cevipol). Etaient également en lice François Heynderickx, professeur en sociologie des médias et de communication politique et ancien doyen de la faculté de lettres, traduction et communication et Bruno Van Pottelsberghe, ancien doyen de la Solvay Brussels School of Economics and Management. (Belga)