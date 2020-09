"Être une femme est symboliquement fort", pour la rectrice nouvellement élue de l'ULB

(Belga) Annemie Schaus, élue ce mardi soir pour un mandat de 4 ans prochaine rectrice de l'Université libre de Bruxelles (ULB), veut défendre une "université ouverte, solidaire et enthousiaste", selon les mots résumant sa vision.

"Je pense que le fait d'être une femme est symboliquement fort, estime Annemie Schaus. "Un de mes axes prioritaires est de faire en sorte que l'université redevienne un ascenseur social et je pense que pour cela il faut s'occuper de ceux qui arrivent marqués par l'inégalité du secondaire", met en exergue la future rectrice. Dans une continuité d'idées, elle veut revenir à un bachelier plus généraliste, avec plus de cours de culture générale, "non seulement pour compenser un peu le secondaire, mais indépendant de cela, c'est aussi une spécificité de l'université : un enseignement plus universaliste avant d'être complètement spécialisé". Elle remarque encore que l'échec des étudiants et la durée des études ont augmenté depuis le décret Paysage : "La ministre et toutes les universités partagent ce constat, même si je ne sais pas si nous aurons toutes les mêmes priorités. Je pense que l'ULB se préoccupera plus particulièrement de la précarisation des étudiants". Enfant de l'ULB, elle veut aussi ranimer l'enthousiasme du personnel : "Quand j'entends des gens déçus et que je leur demande pourquoi ils restent, ils me disent qu'ils tiennent vraiment à cette maison. (...) Les professeurs ont beaucoup de charges administratives et je voudrais décloisonner l'administration et le travail des enseignants pour mutualiser ces tâches administratives. En travaillant ensemble, on peut alléger la charge des uns et des autres". Elle entend également alléger la charge administrative des chercheurs en les assistant pour les appels d'offres et soutenir des petits projets de recherche fondamentale. Annemie Schaus continuera le combat de ses prédécesseurs pour le refinancement des universités. Elle s'inscrit par ailleurs dans la continuité du recteur sortant Yvon Englert pour ce qui est entre autres de l'ouverture de l'université vers l'Europe et le monde. (Belga)