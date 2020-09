Le dernier disquaire de la province du Luxembourg va bientôt fermer

À Arlon, c’est une véritable page qui se tourne… Le Park Music, l'un des plus vieux commerces du centre-ville d'Arlon, fermera définitivement ses portes au printemps prochain. Son patron Philippe de Bernardi vient de l’annoncer. Le patron avait initialement prévu de prendre sa retraite plus tôt, en 2022, mais le contexte compliqué et le chantier colossal de la Place Léopold prévu pour une durée de 3 ans ont précipité sa retraite.

Ce magasin de musique qui a connu l'évolution des CD’s, DVD’s, et du streaming a tenu contre vents et marées. Toutes ses évolutions auraient pu précipiter sa fin, mais le Park Music a toujours su s’adapter à la clientèle et à la demande de supports. À la fin du 19ème siècle, on vendait déjà des partitions et instruments dans ce commerce. Les parents de Philippe de Bernardi l’ont repris en 1962 et l’ont rebaptisé Park Music. Aux années d’or des vinyles, du rock, des cassettes et de la Hi-fi. Philippe l’a repris à la retraite de sa mère en 1992, à l’époque des CD’s. Il a tout connu : 78 tours, les 45 et 33 tours, les cassettes vidéo, les dvd

Il a chaque fois su évoluer et propose aujourd’hui 2.000 disques vinyles, en gros retour ces dernières années, 9.000 références en CD, et 1.000 DVD. Des artistes du coin s’y produisent aussi. Cette boutique est aussi une vraie encyclopédie musicale qui propose des découvertes d'autres horizons musicaux. Son patron espère trouver un repreneur sérieux et aussi motivé que lui d’ici le printemps. Mais dans tous les cas, une page importante de sa vie se tournera.