Vaccin contre Covid-19: Yves van Laethem résume TOUT ce qu'il faut savoir actuellement

Les chercheurs des plus grands groupes pharmaceutiques collaborent à l'échelle mondiale pour mettre au point le plus rapidement possible un vaccin. Plusieurs vaccins sont en phase de tests en différents endroits du monde. On espère un vaccin pour mars. On ne sait pas encore quel type de protection il assurera. Il sera d'abord destiné au personnel des soins de santé et aux individus à risque.

À l'occasion de la conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus en Belgique de ce mercredi, le docteur Yves van Laethem a répondu à toutes les questions que les Belges pouvaient se poser sur le futur vaccin contre Covid-19 pour lequel des recherches et études cliniques ont lieu un peu partout dans le monde, et ceci, de façon coopérative à l'échelle mondiale entre les firmes pharmaceutiques, ce qui n'avait sans doute jamais été fait auparavant.

"Depuis des mois, notre vie de tous les jours est affectée par le coronavirus. Il menace notre santé, spécialement celle des plus vulnérables, mais aussi sévèrement notre vie sociale, culturelle et, comme certains l'ont dit, il torpille notre économie. La vaccination s'est imposée comme la pierre angulaire de lutte contre le Covid-19 afin d'obtenir le plus rapidement et de manière la plus sûre possible une immunité au niveau personnel", a commencé le Dr Yves van Laethem.

Un développement plus rapide que d'habitude: des risques sont-ils pris ?

Des dizaines de vaccins sont en expérimentation clinique à travers le monde. Ces études ont été réalisées plus vite que d'habitude mais avec des mesures de précautions supplémentaires. On ne prend pas de risques quant à la succession des phases classiques de développement d'un vaccin.

En quoi consistent les 3 phases de test d'un vaccin ?

Pour rappel, il y a une première phase où le vaccin est injecté à une dizaine de personnes, on cherche la bonne dose et on vérifie qu'il n'a pas d'effets secondaires.

Dans une 2e phase, on passe à quelques centaines de personnes.

La 3e phase, fondamentale, en cours actuellement pour les vaccins les plus avancés, est celle qui montre que les gens vaccinés sont effectivement protégés contre la maladie. Ces études sont faites dans des endroits du monde où il y a encore beaucoup de malades. On compare un échantillon de personnes qui reçoivent le vaccin avec un échantillon de personnes qui reçoivent un placebo (elles croient qu'elles reçoivent le bon vaccin mais ce n'est pas le cas).

Sur combien de personnes les vaccins-candidat sont-ils testés ?

Les études se font sur des dizaines de milliers de personnes. Au total, les études de phase 3 des différents vaccins en cours de développement couvriront entre 30.000 et 90.000 personnes. Un nombre considérable de personnes est testé actuellement.

Pas de compétition mais une exceptionnelle coopération mondiale entre les firmes pharma

Une coopération et une coordination tout à fait particulières ont eu lieu entre les chercheurs, les firmes pharmaceutiques et les agences de médicaments (aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis). Cela a permis, en laissant tomber les temps morts et l'administration, de raccourcir les délais dans les différentes phases de l'étude et de réduire à 6 mois ce qui prend d'habitude 3 à 6 ans. C'est quelque chose qui est remarquable. Ceci s'est fait dès le début et continue.

Quand le vaccin est-il attendu ?

Si tout va bien, nous nous attendons à avoir un vaccin en Belgique pour le printemps, en mars. D'autres pays l'auront peut-être déjà reçu un peu plus tôt.

Que peut-on espérer de ce vaccin ? Quel sera le niveau de protection ?

On peut avoir soit une protection totale, soit diminuer la gravité de l'infection (ce sera déjà fondamental pour Covid-19). Elle peut aussi nous éviter d'être porteurs au niveau de nos voies respiratoires.

Aura-t-on tout ça ? Nous n'en savons rien tant que les études sont encore en cours.

Nous ne connaissons évidemment pas encore la durée de protection du vaccin.

Autant le vaccin contre la rougeole protège à vie, autant le vaccin contre la grippe doit être refait chaque année.

Qui aura ce vaccin ? Quelles seront les cibles privilégiées ?

La demande internationale pour ces vaccins est gigantesque.

On sait que la Belgique recevra 7 millions de doses au total avec, pour commencer, 1,5 million en mars. Le Conseil Supérieur de la Santé a établi que, judicieusement, le premier groupe vacciné sera le groupe potentiellement le plus exposé, à savoir le personnel des soins de santé au sens le plus large du terme. Viendront ensuite les personnes les plus fragiles.