Six mois depuis le premier décès dû au Covid-19 en Belgique

(Belga) Le 10 mars a été marqué par le premier décès dû au coronavirus en Belgique. Le patient était âgé de 90 ans et pris en charge par le réseau des cliniques bruxelloises d'Iris-Sud, annonçaient le lendemain les ministres fédéral et bruxellois de la Santé, Maggie De Block et Alain Maron. Jeudi, cela fera donc six mois que la Belgique a officiellement basculé dans la crise sanitaire.

Deux jours plus tard, le 12 mars, le Conseil national de sécurité décidait de fermer les bars et restaurants ainsi que de suspendre les cours dans les écoles. Le mardi 17 mars, les Belges étaient priés de rester chez eux et de limiter leurs déplacements à l'essentiel dès le lendemain midi. Le pays déplorait alors 19 décès et avait recensé plus de 2.500 cas. Le nombre de morts en une journée a atteint son maximum le 8 avril, avec 321 décès. De premiers assouplissements des mesures de lutte contre le coronavirus ont été mis en place pendant le mois de mai. Le dimanche 10, jour de la fête des mères, les Belges ont pu recevoir quatre personnes à leur domicile. Les commerces ont pu rouvrir à partir du 11 mai. Le nombre de cas diagnostiqués en Belgique a touché son niveau le plus bas le 21 juin, avant de connaitre une recrudescence. Au total, 9.912 décès ont été attribués au Covid-19 en Belgique depuis le début de l'épidémie. (Belga)