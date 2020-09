Quand Trump minimisait la pandémie pour "éviter la panique": "Je ne veux pas que les gens aient peur"

Mis en cause dans un nouveau livre de Bob Woodward, le président américain Donald Trump a défendu jeudi son bilan sur le Covid-19, assurant avoir d'abord voulu éviter toute "panique".



A huit semaines de l'élection présidentielle, la publication d'extraits de cet ouvrage rédigé par le célèbre journaliste du Watergate a provoqué une vive réaction du candidat démocrate Joe Biden qui a dénoncé une "trahison" vis-à-vis du peuple américain.



"J'ai voulu toujours minimiser (le danger)", expliquait le président dans un échange téléphonique avec Bob Woodward le 19 mars, retranscrit dans cet ouvrage intitulé "Rage".



Plusieurs semaines plus tôt, le 7 février, il expliquait au même journaliste combien le Covid-19 était "un truc mortel".

Je ne veux pas que les gens aient peur

Interrogé en fin d'après-midi depuis la Maison Blanche, M. Trump a revendiqué ses propos.



"J'ai été très ouvert, que ce soit avec Woodward ou avec qui que ce soit: nous ne pouvons alimenter la panique", a-t-il avancé.



"Je ne veux pas que les gens aient peur, je ne veux pas créer de panique", a martelé le président qui avait affirmé, au début de la pandémie, que le virus finirait pas disparaître "comme par miracle".



La gestion de l'épidémie, qui a fait plus de 190.000 morts aux Etats-Unis, vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp.

Un livre attendu pour le 15 septembre



Il est accusé d'avoir envoyé des signaux contradictoires et confus, mais aussi d'avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus. Sondage après sondage, une très large majorité d'Américains jugent sévèrement son action sur ce front.



Le livre, qui doit sortir le 15 septembre, s'appuie en particulier sur un total de 18 interviews accordées à Bob Woodward entre décembre 2019 et juillet 2020 enregistrées avec l'accord de Donald Trump.



Interrogée sur ces propos du président, sa porte-parole, Kayleigh McEnany, a défendu sa gestion de la pandémie et sa communication sur cette dernière.



"Le président n'a jamais menti aux Américains sur le Covid", a-t-elle affirmé lors de son point de presse quotidien. "Le président a fait preuve de calme".

Il connaissait le danger. Il a menti aux Américains

Pour Joe Biden, le constat est clair: le président a "en connaissance de cause et volontairement menti, pendant des mois, menti sur la menace que représentait le Covid-19" pour les Américains.



"Il avait les informations. Il connaissait le danger. (...) Il a menti aux Américains", a-t-il estimé depuis le Michigan.



De son côté, Nancy Pelosi, cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, a estimé que ces échanges démontraient "la faiblesse" du président américain.



"Il n'a pas su répondre au défi", a-t-elle estimé sur la chaîne MSNBC, dénonçant également "son mépris pour la science".

Il était apparu masqué pour la première fois le 11 juillet



Après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur la question du port du masque, le milliardaire républicain est apparu en public avec un masque pour la première fois seulement le 11 juillet. Quelques jours plus tard, il estimait qu'il s'agissait d'un geste "patriotique".



Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, a jugé que Donald Trump, qu'il a beaucoup côtoyé au sein de la cellule de crise mise en place à la Maison Blanche, était soucieux que "le pays ne s'affole pas" mais n'avait pas déformé les faits.



"Je ne me souviens pas d'un épisode où il y aurait eu une déformation flagrante des choses dont j'avais parlé avec lui", a-t-il expliqué sur Fox News.



Bob Woodward s'est rendu célèbre à travers le monde pour avoir révélé, avec Carl Bernstein, le scandale du Watergate qui a contraint Richard Nixon à la démission en août 1974.



Dans un premier livre sur la présidence Trump publié il y a deux ans, M. Woodward avait dressé le portrait d'un président inculte, colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler pour éviter les pires dérapages.