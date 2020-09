Rugby: Eddie Jones devient consultant d'une franchise aux Etats-Unis

Le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones va rejoindre San Diego Legion comme consultant à temps partiel, a annoncé mercredi la franchise américaine de Major League Rugby (MLR).

"Mon engagement principal reste envers l'Angleterre et mes autres responsabilités internationales, mais j'ai une passion pour le développement du rugby", a indiqué Jones dans un communiqué publié par San Diego.

La Legion de San Diego a précisé que l'Australien allait conseiller la franchise californienne "à tous les niveaux", sur et hors du terrain.

"J'ai été très impressionné par la vision et l'ambition affichées par San Diego et ses propriétaires, qui veulent proposer une équipe de rugby professionnelle avec le but clair de gagner des trophées. Je suis enthousiaste à l'idée de les soutenir dans cette entreprise", a ajouté le vice-champion du monde avec l'Angleterre (2019) et l'Australie (2003).

Pour Darren Gardner, le président de San Diego, recruter Jones doit aider à transformer le club, finaliste déçu de MLR l'an passé face à Seattle, en une "organisation de rugby de classe mondiale".

"Eddie Jones est la référence en matière de professionnalisme et de réussite mondiale dans le monde du rugby, et nous sommes convaincus qu'il est la meilleure personne pour nous aider", a estimé Gardner.

Jones, qui a prolongé son contrat de sélectionneur jusqu'en 2023 et le Mondial prévu en France, a gagné deux fois avec l'Angleterre le Tournoi des six nations (2016, 2017) dont la première année avec le Grand Chelem.

Avant d'être à la tête du XV de la Rose, l'ancien talonneur, âgé de 60 ans, a été sélectionneur du Japon (2012-2015), où il a aidé à développer le rugby nippon et réalisé un exploit retentissant à la Coupe du monde 2015 en battant l'Afrique du Sud.