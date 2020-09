Dépôt de déchets clandestins à Hensies: le responsable a été identifié, il devra tout rembourser et recevra une lourde amende

Jeudi 10, les enquêteurs de la police des Hauts-Pays ont annoncé avoir interpellé un homme ayant avoué le dépôt d'une importante quantité de déchets aux abords d'un canal de la commune de Hensies.

La zone de police des Hauts-Pays, qui couvre les territoires de Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain dans le Hainaut, a investigué suite à la découverte, le 30 août dernier, d’un dépôt de déchets clandestin dans le hameau de la Neuville situé non loin du canal à Hensies. Près de 3 mètres cubes de déchets avaient été déversés à l’aide d’une remorque sur ce terrain. Parmi les encombrants, de vieux châssis et du mobilier de cuisine ainsi que des ardoises contenant de l'amiante et deux seaux d’huiles de moteur usagées.

Le responsable identifié



La police a découvert plusieurs indices qui ont permis l’identification d’un suspect. Auditionné le 5 septembre, ce dernier a reconnu les faits. Le contrevenant devra rembourser les frais engagés par la commune pour évacuer les différents éléments du dépôt vers les déchetteries appropriées. Il doit également s’attendre à recevoir une amende pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros de la part de la Région Wallonne qui a saisi le dossier. Il est à espérer que les conséquences de son acte le feront réfléchir à deux fois avant de commettre à nouveau ce type d’infraction, rapporte la police dans son communiqué.